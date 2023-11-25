Сегодня, 25 ноября кавер-квартет Moscow Rock City (aka MRC) воротится в Ритм-Н-Блюз Кафе на Библиотеке Ленина!В память о барабанщике KISS Эрике Карре, которого не стало 24 ноября 1991 года, на сегодняшнем выступлении в рамках Classic ROCK Legends SHOW Moscow Rock City вернутся к своим корням и исполнят целый блок боевиков этой нью-йоркской легенды: с 1974 по 1989 годы! 🦊Во втором же отделении вас ждёт сборный сет классики стиля хард-н-хэви: Alice Cooper, Metallica, Scorpions, AC/DC, Deep Purple, W.