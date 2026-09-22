Четыре жертвы, три сестры: что известно о пожаре в ТЦ в Стерлитамаке

Число погибших в результате пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке увеличилось до четырех человек.
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