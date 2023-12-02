«Россияне излишне наивны — финны нас всегда ненавидели»

v viach Если это возможно, то было бы отлично игнорировать финляндию как страну.

АНГЕЛ АНГЕЛ Результаты ЕГЭ на умственном потенциале политиков и чиновников России сказались. То что они не знают историю России и ее "добрососедских" отношений как со скандинавами, так и с европейцами, американцами и т.д. приводит к таким плачевным результатам. Это результат политических заигрываний и преследования личных интересов. Интересы России давно не приоритете наших политиков и чиновников....