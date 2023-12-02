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«Россияне излишне наивны — финны нас всегда ненавидели»

«Россияне излишне наивны — финны нас всегда ненавидели»

Политолог Юрий Светов оценил желание Хельсинки ограбить Тимченко и Ротенберга Павел Еськов Фото: Alexander Pöschel/imageBROKER.

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Комментарии
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v
viach
Если это возможно, то было бы отлично игнорировать финляндию как страну.
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2 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Результаты ЕГЭ на умственном потенциале политиков и чиновников России сказались. То что они не знают историю России и ее &quot;добрососедских&quot; отношений как со скандинавами, так и с европейцами, американцами и т.д. приводит к таким плачевным результатам. Это результат политических заигрываний и преследования личных интересов. Интересы России давно не приоритете наших политиков и чиновников....
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52 мин.
ВГ
Вероника Гаврилова
О чем статья? Что России нечем ответить за воровство стадиона и чьих то дач? Все это так мелко, когда страна на грани ТМВ и весь мир против нас. Весь!
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9 мин.

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