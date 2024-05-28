Карлос Сайнс лишился потенциального места на 2025 год

Карлос Сайнс лишился потенциального места на 2025 годFerrariПо окончании сезона-2024 Карлос Сайнс покинет заводскую команду Ferrari — испанец уступит своё место британскому чемпиону Льюису Хэмилтону, который в конце этого года покинет заводской коллектив Mercedes-AMG.
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