ВСУ сняли часть сил с херсонского направления для переброски на север

Командование ВСУ сняло часть подразделений с херсонского направления, чтобы перебросить на север, сообщил командир расчета БПЛА «Ланцет» десантников группировки войск «Днепр» ВС РФ с позывным Рысь 21 августа РИА Новости.
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