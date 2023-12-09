Песошин поздравил татарстанцев с Днем Героев Отечества

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем Героев Отечества. «Герои Отечества верны долгу и своей земле, своему народу, традициям, переданным от предков, и готовы к настоящим поступкам, когда это требуется в интересах Родины», — отмечает Песшин.
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