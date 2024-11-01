В первой декаде ноября на Среднем Урале произойдет резкое похолодание

На Среднем Урале начинается похолодание: температура воздуха опустится ниже нуля. По прогнозам синоптиков, в первой декаде ноября в большинстве районов Свердловской области среднесуточная температура понизится до 0.
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