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Вице-премьер Стефанишина: Украина выполнила рекомендации для вступления в ЕС

Вице-премьер Стефанишина: Украина выполнила рекомендации для вступления в ЕС

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев завершил выполнение четырех рекомендаций Еврокомиссии для предоставления переговорной рамки о членстве в Евросоюз.

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