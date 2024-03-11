Вице-премьер Стефанишина: Украина выполнила рекомендации для вступления в ЕС

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев завершил выполнение четырех рекомендаций Еврокомиссии для предоставления переговорной рамки о членстве в Евросоюз.
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