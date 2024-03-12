Приводит ли преждевременная менопауза к тому, что женщины раньше уходят с работы?

Поскольку большинство женщин будут продолжать работать в течение многих лет после наступления менопаузы, влияние симптомов менопаузы на их трудоспособность является важным вопросом и предметом нового исследования.
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