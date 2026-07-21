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Подмосковный гарантийный фонд помог бизнесу привлечь 5 млрд рублей за полгода

Подмосковный гарантийный фонд помог бизнесу привлечь 5 млрд рублей за полгода

Это позволило 199 субъектам малого и среднего бизнеса привлечь свыше 5,1 млрд рублей заемного финансирования, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр промышленности, инвестиций и науки региона Екатерина Зиновьева.

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