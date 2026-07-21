Подмосковный гарантийный фонд помог бизнесу привлечь 5 млрд рублей за полгода

Это позволило 199 субъектам малого и среднего бизнеса привлечь свыше 5,1 млрд рублей заемного финансирования, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр промышленности, инвестиций и науки региона Екатерина Зиновьева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии