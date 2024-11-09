10 увлекательных фактов о Древнем Египте, где придумали удивительно точный тест на беременность

Пирамиды, фараоны, иероглифы. Кажется, мы знаем все о Древнем Египте. Но на самом деле эта цивилизация хранит в себе множество тайн и увлекательных фактов, которые изменят ваше представление об этой цивилизации.
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