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Жена Карпина считает, что у «Ростова» украли победу в игре со «Спартаком»: «Было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть»

Жена Карпина считает, что у «Ростова» украли победу в игре со «Спартаком»: «Было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть»

Матч обслуживала бригада рефери под руководством Кирилла Левникова. Игра 25-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1.

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