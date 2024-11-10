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Русские стали больше тратиться на еду. Эксперты указали причины роста цен

Русские стали больше тратиться на еду. Эксперты указали причины роста цен

С начала года в России вырос средний чек при походе в продуктовый магазин.На восемь процентов вырос средний чек при походе в продуктовый магазин за девять месяцев 2024 года.

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