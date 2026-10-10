Путин заявил о хорошем уровне производства мяса и молока

Президент России Владимир Путин заявил о хорошем уровне производства мяса, молока и яиц в стране. «На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц, многих других видов продукции», — сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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