Путин заявил о хорошем уровне производства мяса и молока

Президент России Владимир Путин заявил о хорошем уровне производства мяса, молока и яиц в стране. «На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц, многих других видов продукции», — сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.