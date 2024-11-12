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Петербургский дневник

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В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали пару «закладчиков» с крупной партией наркотиков

В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали пару «закладчиков» с крупной партией наркотиков

Оба подозреваемых заключены под стражу На 113 километре трассы Р-23 «Псков», в Лужском районе Ленинградской области, наряд специального батальона №2 ДПС Госавтоинспекции заметил автомобиль «Audi Q5», стоящий на обочине с аварийной сигнализацией и открытым капотом.

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