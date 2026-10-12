Бюджетный ориентир: как дефицит влияет на будущую ключевую ставку

В ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам зампред Банка России Алексей Заботкин прямо связал траекторию ключевой ставки с параметрами бюджета, а глава Минэкономразвития Максим Решетников озвучил конкретные цифры по инфляции.