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Бюджетный ориентир: как дефицит влияет на будущую ключевую ставку

Бюджетный ориентир: как дефицит влияет на будущую ключевую ставку

В ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам зампред Банка России Алексей Заботкин прямо связал траекторию ключевой ставки с параметрами бюджета, а глава Минэкономразвития Максим Решетников озвучил конкретные цифры по инфляции.

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