«iPhone в мире искусственного интеллекта». Создатели iPhone и ChatGPT готовят революционную новинку

OpenAI ведет переговоры с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом и японским технологическим гигантом SoftBank о финансировании проекта стоимостью 1 миллиард долларов по созданию «iPhone в мире искусственного интеллекта», о чем сообщило издание Financial Times в четверг.
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