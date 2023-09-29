«iPhone в мире искусственного интеллекта». Создатели iPhone и ChatGPT готовят революционную новинку

OpenAI ведет переговоры с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом и японским технологическим гигантом SoftBank о финансировании проекта стоимостью 1 миллиард долларов по созданию «iPhone в мире искусственного интеллекта», о чем сообщило издание Financial Times в четверг.