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Телеведущий Норкин женился вновь спустя год после смерти супруги

Телеведущий Норкин женился вновь спустя год после смерти супруги

Телеведущий Андрей Норкин женился. Об этом журналист сообщил в своем Instagram, выложив фото с новой супругой.

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Лев Добрый
Прекрасно, что женился, но мог бы найти что-то приличнее.
Анатолий Полтар
Есть подозрения, что под ником Лев Добрый скрывается какая-то хабалистая баба, которая сама имела виды на Норкина.
Лев Добрый
ПОД НИКОМ ЛЕВ ДОБРЫЙ - не скрывается, а работает мужчина с хренью 20 см. без залупы. Если что, обращайся, дымоход прочищу бесплатно.
Анатолий Полтар
Отвечать вульгарным хамам себе дороже, но не могу не отреагировать на мерзопакостные испражнения ублюдка с упоением рассказывающего о длине своей хрени. Ты мог бы набросить пару дюймов, было бы выразительнее. Ты не бойся рассказывай как тот пенсионер из анекдота, тебя никто не уличит во вранье. А интерес к заднеприводному варианту для человека с ником Лев да еще Добрый - это, уж извините великодушно, совсем не комильфо.
Анатолий Полтар
А то что у тебя хрень без залупы - так это надо погагать тебя очень не осторожно обрезали. Соболезную, дружище.
Николай Егоров
Если КОЧЕРГА СТОИТ , то почему не женится ?
света снегирева Снегирева
Молодец, ПОЗДРАВЛЯЮЮЮЮ!!!
Алексей
Ну почему не поздравить хорошего телеведущего, умный, весёлый, обаятельный, чего ещё желать супруге?

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