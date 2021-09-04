Телеведущий Норкин женился вновь спустя год после смерти супруги

МОЯ СТРАНАШоу-бизнесТелеведущий Норкин женился вновь спустя год после смерти супруги Телеведущий Андрей Норкин женился. Об этом журналист сообщил в своем Instagram, выложив фото с новой супругой.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛев ДобрыйПрекрасно, что женился, но мог бы найти что-то приличнее.АПАнатолий ПолтарЕсть подозрения, что под ником Лев Добрый скрывается какая-то хабалистая баба, которая сама имела виды на Норкина.Лев ДобрыйПОД НИКОМ ЛЕВ ДОБРЫЙ - не скрывается, а работает мужчина с хренью 20 см. без залупы. Если что, обращайся, дымоход прочищу бесплатно.АПАнатолий ПолтарОтвечать вульгарным хамам себе дороже, но не могу не отреагировать на мерзопакостные испражнения ублюдка с упоением рассказывающего о длине своей хрени. Ты мог бы набросить пару дюймов, было бы выразительнее. Ты не бойся рассказывай как тот пенсионер из анекдота, тебя никто не уличит во вранье. А интерес к заднеприводному варианту для человека с ником Лев да еще Добрый - это, уж извините великодушно, совсем не комильфо.АПАнатолий ПолтарА то что у тебя хрень без залупы - так это надо погагать тебя очень не осторожно обрезали. Соболезную, дружище.Николай ЕгоровЕсли КОЧЕРГА СТОИТ , то почему не женится ?света снегирева СнегиреваМолодец, ПОЗДРАВЛЯЮЮЮЮ!!!ААлексейНу почему не поздравить хорошего телеведущего, умный, весёлый, обаятельный, чего ещё желать супруге?Комментировать
Свежие комментарии