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Второй шанс: как приговорённая к казни американка выжила после двух смертельных инъекций

Второй шанс: как приговорённая к казни американка выжила после двух смертельных инъекций

Стали известны подробности произошедшего в день казни Кристы Пайк в США. В 1995 году её приговорили к смерти за убийство однокурсницы.

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