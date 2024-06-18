А может хватить снабжать врагов Отечества природными ресурсами?

Валерий Шаронов

все эти вопросы конечно путину. но он у нас хочет быть добреньким для всех кроме своего народа. за два с половиной года второй мировой войны с учётом огромных потерь личного состава и вооружения в начале войны мы смогли отогнать врага от Сталинграда, освободить большую часть занятой врагом территории включая харьков и киев... что имеем сейчас за это же время, оставили большую часть территории занятую вначале сво и сидим практически в глухой обороне, радуясь занятию деревушки и продвинувшись на два- пять километров. ничего не хочу сказать плохого в сторону наших солдат, они действительно героически выполняют свою работу, честь им и хвала. речь о нашем руководстве включая верховного главнокомандующего, своей нерешительностью и мягкотелостью мы даём возможность врагам сконцентрироваться, наладить производство вооружения и боеприпасов да ещё снабжая их своими энергоресурсами и позволяя беспрепятственно поставлять всё это украине. в результате мы можем дотянуть (не приведи господь) до третьей мировой и виноваты, хоть и косвенно, в этом будем мы.