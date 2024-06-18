Шёл второй год войны. На всех фронтах идут ожесточённые бои с немецко-фашистской ордой. А в это время в Германию уходят составы с углём и нефтью.
А может хватить снабжать врагов Отечества природными ресурсами?
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Валерий Шаронов
все эти вопросы конечно путину. но он у нас хочет быть добреньким для всех кроме своего народа. за два с половиной года второй мировой войны с учётом огромных потерь личного состава и вооружения в начале войны мы смогли отогнать врага от Сталинграда, освободить большую часть занятой врагом территории включая харьков и киев... что имеем сейчас за это же время, оставили большую часть территории занятую вначале сво и сидим практически в глухой обороне, радуясь занятию деревушки и продвинувшись на два- пять километров. ничего не хочу сказать плохого в сторону наших солдат, они действительно героически выполняют свою работу, честь им и хвала. речь о нашем руководстве включая верховного главнокомандующего, своей нерешительностью и мягкотелостью мы даём возможность врагам сконцентрироваться, наладить производство вооружения и боеприпасов да ещё снабжая их своими энергоресурсами и позволяя беспрепятственно поставлять всё это украине. в результате мы можем дотянуть (не приведи господь) до третьей мировой и виноваты, хоть и косвенно, в этом будем мы.
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9 час.
СК
Сергей Козлов
А мы в Литву Эстонию электричество поставлять будем и жалко что нас Фины не пускают а так бы отдыхали у них в Европу ведь едем еще как
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9 час.
Михаил Бобко
Пидарастическая статейка от хохложопого ципсошника. По ходу и комментаторы оттуда же. Ну не будет Россия поставлять в гейропу и пиндостан ресурсы. Тут же найдутся другие продавцы. И не будет Россия получать прибыль. Хохложопые радостно аплодируют. А так враги Россию оплачивают боевые действия против бзделенского. А гейропа вроде и не хочет покупать российские ресурсы, но других нет, либо очень дорого. Тут своя шкура ближе, чем судьба кастрюлеголовых. С чем вас и поздравляем.
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5 час.
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