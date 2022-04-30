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Статистика COVID-19

Статистика COVID-19

30 апреля 2022 года в ЯНАО 22 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 136 592) 135 112 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1040 человек) 28 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии, 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 3 новых […]30 апреля 2022 года в ЯНАО 22 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 136 592) 135 112 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1040 человек) 28 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии, 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 388) 19 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 204) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

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