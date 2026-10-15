Наблюдая за тем, как Украина ведёт боевые действия, НАТО получает огромную выгоду, корректируя свои программы и планирование для будущей войны.
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