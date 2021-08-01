Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск

В праздничном приказе генерал армии Сергей Шойгу отметил, что личный состав ВДВ отличает высочайший уровень подготовки, безупречное боевое мастерство и готовность к решительным действиям в самых сложных условиях обстановки.
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