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Потребление стали в Китае упало в первом квартале

Потребление стали в Китае упало в первом квартале

Потребление стали в Китае упало на 5% в годовом исчислении в течение первого квартала года частично из-за снижения спроса, поскольку возобновление внутренних случаев COVID-19 замедлило строительство многих проектов, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

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