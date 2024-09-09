Над Донецком и Макеевкой за неделю сорвали 150 атак беспилотников ВСУ

За неделю система защиты воздушного пространства и РЭБ "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорвала 150 атак беспилотников ВСУ, сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко.
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