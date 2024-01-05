В Татарстане за 2023 год по нацпроекту отремонтировали более 400 км дорог

В 2023 году в Татарстане отремонтировано более 400 км дорог. Общий объем финансирования на работы составил 217,1 млрд рублей, включая строительство скоростной автомобильной дороги М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» и реконструкцию участка км 735 — км 771 автодороги М7 «Волга».