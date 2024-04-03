В Хабкрае подросток дважды пострадал из-за неосторожной езды на мопеде

Появились новые подробности о ДТП с участием мопеда и автомобиля в селе Гаровка-2. Согласно предварительным данным, 17-летний парень резко повернул на дорогу и столкнулся с автомобилем "Дайхатсу Териос Кид".
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