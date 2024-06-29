WP опубликовала десять кандидатов для замены Байдена на президентских выборах

Американское издание The Washington Post после провала президента США Джо Байдена на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом опубликовало список из десяти кандидатов на замену Байдену, среди них есть вице-президент США Камала Харрис и жена Барака Обамы Мишель Обама.