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Гончар отказался войти в тренерский штаб «Трактора». Он ищет работу в НХЛ («РБ Спорт»)

«Трактор» делал предложение Сергею Гончару войти в тренерский штаб команды. Однако 48-летний специалист отказался, поскольку планирует найти работу в НХЛ, сообщает «РБ Спорт».

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