Редкие издания опер Римского-Корсакова отреставрируют в рамках проекта по возрождению наследия русских композиторов

Уникальные прижизненные издания опер Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и «Садко» будут восстановлены в рамках совместного проекта телерадиоцентра «Орфей» и ПАО ЮНИПРО «Возрождаем наследие русских композиторов».
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