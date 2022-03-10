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Женских рук прекрасное творение.

Женских рук прекрасное творение.

Каждому человеку просто необходимо дело для души - творческое увлечение. В последнее время стало пользоваться большой популярностью изготовление различных вещей - hand-made, хотя можно назвать это простым красивым русским словом - рукоделие.

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