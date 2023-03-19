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В Кемерово выбрали лучших командиров юнармейских отрядов

В Кемерово выбрали лучших командиров юнармейских отрядов

В рамках конкурса «Лучший командир юнармейского отряда» ребята состязались в нескольких дисциплинах по огневой, медицинской, строевой и военно-политической подготовкам.

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