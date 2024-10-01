График работы поющего фонтана в Сириусе изменится с 1 октября Согласно новому расписанию, со вторника водно-световое шоу будет проходить с 19:00 до 20:00.
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График работы поющего фонтана в Сириусе изменится с 1 октября Согласно новому расписанию, со вторника водно-световое шоу будет проходить с 19:00 до 20:00.