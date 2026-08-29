Глеб Никитин рассказал президенту о главных достижениях Нижегородской области

28 августа Владимир Путин побывал в Нижнем Новгороде с рабочим визитом. Поездка оказалась насыщенной: глава государства посетил выставку технологических компаний, участвовавших в конкурсе «Знай наших», побывал на Горьковском автозаводе, где недавно начался серийный выпуск обновлённой «Волги», открыл новый ледовый дворец Volga Арена на Стрелке и принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».