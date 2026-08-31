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Регионы России

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Транзит через Ормузский пролив сократился до пяти судов в сутки

Транзит через Ормузский пролив сократился до пяти судов в сутки

Количество судов с грузом, проходящих через Ормузский пролив, сократилось до пяти в день в прошедшие выходные, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные судоходства.

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