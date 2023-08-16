ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Настоящая женщина должна уметь варить борщ!))

Настоящая женщина должна уметь варить борщ!))

Настоящая женщина должна уметь варить борщ! Такое мне сегодня выдал ухажор, припозорил меня по полной программе за то,что я , дожив до 28 лет борщ варить не умею и даже! не учусь.

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Комментарии
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Майя Maja
Между прочим не секрет, что ленивые трутни мужики в семье лопают за троих. Видимо лень много калорий потребляет)))
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16 час.
Элина Морозова
На диване лежать-это вам не бумажки в офисе перекладывать.
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16 час.
Майя Maja
О да...
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15 час.

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