Настоящая женщина должна уметь варить борщ! Такое мне сегодня выдал ухажор, припозорил меня по полной программе за то,что я , дожив до 28 лет борщ варить не умею и даже! не учусь.
Настоящая женщина должна уметь варить борщ!))
Комментарии
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Майя Maja
Между прочим не секрет, что ленивые трутни мужики в семье лопают за троих. Видимо лень много калорий потребляет)))
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16 час.
Элина Морозова
На диване лежать-это вам не бумажки в офисе перекладывать.
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16 час.
Майя Maja
О да...
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15 час.
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