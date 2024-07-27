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«Неуважение к России и ее гражданам»: Роскомнадзор объяснил меры в отношении YouTube

«Неуважение к России и ее гражданам»: Роскомнадзор объяснил меры в отношении YouTube

фото: В ведомстве назвали это реакцией на «неуважение» к России. Российские СМИ сообщают, что в Роскомнадзоре, как основание для ограничительных мер в отношении YouTube, назвали многочисленные нарушение законодательства, блокировку каналов россиян и «неуважение к России и ее гражданам».

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