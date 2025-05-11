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Путин предложил Украине провести прямые переговоры 15 мая в Стамбуле

Путин предложил Украине провести прямые переговоры 15 мая в Стамбуле

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году, 15 мая в Стамбуле – без каких-либо предварительных условий.

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