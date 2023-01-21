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Полицейские и общественники Сыктывкара провели спортивное мероприятие для самых юных кадетов республики

В рамках приобщения детей к здоровому образу жизни сотрудники УМВД России по городу Сыктывкару встретились с юными кадетами полицейских групп МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 112».

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