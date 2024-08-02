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Военное обозрение

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Показаны удары ФАБами, обеспечивающие продвижение российской армии на севере Харьковской области

Показаны удары ФАБами, обеспечивающие продвижение российской армии на севере Харьковской области

ВКС РФ продолжает точными ударами уничтожать скопления живой силы и военной техники противника в северной части Харьковской области.

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