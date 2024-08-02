Показаны удары ФАБами, обеспечивающие продвижение российской армии на севере Харьковской области

ВКС РФ продолжает точными ударами уничтожать скопления живой силы и военной техники противника в северной части Харьковской области.
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