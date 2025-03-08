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Царьград

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ДРК предлагает $5 млн за информацию о лидере "Альянса реки Конго"

ДРК предлагает $5 млн за информацию о лидере "Альянса реки Конго"

Власти Демократической Республики Конго обещают вознаграждение в 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту лидера повстанцев "Альянса реки Конго" Корнея Нангаа.

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