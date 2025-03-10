❗️⚡️Учения ВМФ России, ВМС Ирана и ВМС Китая «Морской пояс безопасности — 2025» начались в иранском порту Чехбехар, сообщила пресс-служба российского Минобороны.
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❗️⚡️Учения ВМФ России, ВМС Ирана и ВМС Китая «Морской пояс безопасности — 2025» начались в иранском порту Чехбехар, сообщила пресс-служба российского Минобороны.