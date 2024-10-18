Замглавы МИД назвал безответственными заявления Польши о перехвате ракет

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко охарактеризовал замечания польских властей о возможности перехвата российских ракет системой американской ПРО в Редзиково как «безответственные».
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