Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Ротенберг о голе «Локомотива» в овертайме: «Момент никак не объяснить, никакой логики не было – соперник сломал клюшку. Бывают необъяснимые ошибки»

Роман Ротенберг прокомментировал пропущенный гол СКА в овертайме матче с «Локомотивом». – В овертаймах «три на три» много голов забивают после ошибок.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх