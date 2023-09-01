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Кэрролл расторг контракт с «Редингом» и переходит во французский «Амьен» из Лиги 2

Кэрролл расторг контракт с «Редингом» и переходит во французский «Амьен» из Лиги 2

Энди Кэрролл расторг контракт с «Редингом». 34-летний форвард воспользовался соответствующим пунктом в контракте, рассчитанном до июня 2024 года.

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