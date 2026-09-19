🏛 Вернуться в родную гавань. Что экспонируют в обновлённом художественном музее имени М.П. Крошицкого? Музей имени Михаила Павловича Крошицкого снова принимает гостей в родном здании — ремонт, который длился почти восемь лет, завершён.
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