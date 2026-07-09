МИД Казахстана прокомментировал сообщения о запуске беспилотников со своей территории

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с официальным заявлением после публикаций ряда СМИ, в которых утверждалось, что территория республики могла использоваться для запуска беспилотников, атаковавших Россию.
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