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Коротко о главном

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Сладков: ВС России ударами по Одессе отрезают от передовой тыл Украины

По словам военного корреспондента Александра Сладкова, систематические удары по портовой инфраструктуре Одессы, вновь нанесённые в последние сутки, указывают на стратегический замысел российского командования.

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