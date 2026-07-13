Сладков: ВС России ударами по Одессе отрезают от передовой тыл Украины

По словам военного корреспондента Александра Сладкова, систематические удары по портовой инфраструктуре Одессы, вновь нанесённые в последние сутки, указывают на стратегический замысел российского командования.
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