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О приёме новых доказательств в суде апелляционной инстанции

Приобщение новых доказательств в суде апелляционной инстанции уже никого не удивляет. Но что делать, если документы реально повлияли на исход дела, и противоположной стороне надо писать кассационную жалобу на этот беспорядок?.

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