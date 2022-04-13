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В бывшей ГДР знают, на чьей стороне правда в конфликте братских народов Украины и России

В бывшей ГДР знают, на чьей стороне правда в конфликте братских народов Украины и России

Источник: topwar.ru С начала военной спецоперации на Украине по всей Германии разворачиваются нешуточные баталии между русскими немцами и проукраинскими активистами От словесных перепалок дело нередко доходит до рукоприкладства и членовредительства.

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